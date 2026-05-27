N-BOX、“5年ぶり全面新刷新”かホンダが2026年5月14日に行った、四輪事業の再構築に向けた取り組みと今後の事業の方向性についての説明会の中で、今後登場予定の車両の発表がなされ、軽自動車を中心にEV（電気自動車）の拡充を図り、2028年には新型「N-BOX EV」の投入を予定しているとアナウンスがなされました。「N-BOX」といえば2011年12月に初代が登場したホンダのスーパーハイト軽ワゴンであり、その完成度の高さから2013年