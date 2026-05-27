カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の最上位シリーズ“MR-G”の新モデルとして、ダイバーズウオッチ“FROGMAN”『MRG-BF1000EB』を6月12日に発売する。“MR-G”30周年記念モデルとして、世界限定800本で展開される。 【画像あり】極地の自然現象「ブライニクル」をモチーフにしたデザイン 本作は、極地の海で海水が凍結して海中に氷柱が形成される自然現象「ブライニクル」をモチーフにした