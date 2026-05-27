私はモナ（35）。3歳と6歳の子どもがいます。妹のカナ（32）には2歳と5歳の子ども。全員男の子です。弟のオミ（27）の奥さんのユカリ（27）さんは現在妊娠中。今日は家族みんなで実家に集まって夕食をともにすることになりました。大人の手があるってありがたい。ユカリさんには子どもたちと遊んでもらうことに。すると、お茶やお菓子を子どもたちに運ばせてパシリにつかう姿を目撃し、ユカリさんに注意をすると言い争いになってし