タレントの若槻千夏（41）が26日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）に出演。人気アイドルについて語った。この日は同局の「有明春祭り」で行われた公開収録の模様を放送。ゲストにアイドルデュオ「ROIROM」の本多大夢と浜川路己を迎え心理テストを行った。ファンサービスで分かるピュア度テストで3人は客席に向かってサインボールを投げる展開に。一球目を「ROIROM」の2人は真ん中奥に