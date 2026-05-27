俳優の賀来千香子（64）が26日、自身のインスタグラムを更新。甥っ子で俳優の賀来賢人（36）のレアな“幼少期ショット”を披露した。【写真】「この写真は宝物」賀来千香子が公開した、甥っ子・賀来賢人のレアな“幼少期ショット”千香子は、賢人がゲスト出演した25日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）にVTR出演。「甥の賢人が出演させていただくという事で、このお話をいただいたのですが、“共演NG”といいますか…何