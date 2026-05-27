吉本新喜劇の金原早苗（39）は27日、「第52回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。「ザ・モノマネ新喜劇VOL.2」（8月26日、なんばグランド花月）について語った。信濃岳夫（44）と「小泉進次郎＆滝川クリステル」夫妻のモノマネで知られ、最近では高市早苗首相のマネも披露した金原。2年前に開催した前回はチャンス大城、兼光タカシ、アインシュタイン・稲田直樹がゲスト出演したが、今回は大城とレイザーラモンRGが参戦する。会