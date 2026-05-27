◇卓球アジア選手権日本代表選考会最終日（2026年5月27日埼玉・所沢市民体育館）女子準決勝で、今月の世界選手権団体戦代表の早田ひな（日本生命）が赤江夏星（同）に0―3で敗戦。敗退が決まり、今大会でのアジア選手権出場権獲得を逃した。準々決勝では高森愛央（大阪・四天王寺高）を3―0で下した早田だが、同門対決となった準決勝は大事な場面でのポイントを落とし、1ゲームも取れずに敗戦。「準々決勝は悪くなかった。