目元の印象を左右するまつげ。マスカラやビューラーで盛ることはできても、自まつ毛を育ててこそ。そこで取り入れたいのが、まつげ美容液による日々のケアだ。まつげ美容液は、まつげにうるおいを与えたり、ハリ・コシ感をサポートしたりする目元ケアアイテム。夜のスキンケア後に使えるものや、1日1回で続けやすいもの、プチプラで始めやすいものまで種類はさまざまだ。今回は、自まつ毛をすこやかに保ちたい人に向けて、人気の