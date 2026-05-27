俳優の新納慎也（51）が27日までに自身のインスタグラムを更新。舞台共演者らとの食事会ショットを披露した。新納は現在、三谷幸喜氏作・演出の舞台「新宿発8時15分」の福岡公演に出演中。ハッシュタグで「休演日」「新宿0815」と書き出すと、自身と共演の俳優・香取慎吾、ウエンツ瑛士、大野泰広、歌舞伎俳優の尾上松也の飲食店前での集合ショットをアップ。ハッシュタグで「漢気ジャンケン」「ウエンツ負ける」とつづった