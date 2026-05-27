【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２６日、本拠地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、四回の第３打席で右手甲に死球を受けた。思わず顔をしかめ、バットを手放した。当たった箇所は防具をつけている付近だったが、一塁に向かう途中で左手で押さえる場面もあった。出塁した大谷は暴投で二塁に進み、２番パヘスの適時二塁打で生還した。五回の第４打席で代打を送られ、退いた。この日は２打数