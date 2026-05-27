蒸気機関車（ＳＬ）「きかんしゃトーマス号」で知られる大井川鉄道（本社・静岡県島田市）は２７日、青色のトーマス号と、今年３月に運行を始めた仲間のキャラクターで緑色の「きかんしゃパーシー号」がホームの両側に並ぶ姿を、大井川本線の新金谷駅（同市）で披露した。トーマス号が今季の営業運転を始める３０日を前に「共演」をＰＲ。同社はトーマス号の人気を受けて、所有するＳＬをパーシー号に改装して、二枚看板で収益