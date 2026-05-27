90年代の音楽シーンを席巻し、2007年5月27日に亡くなった「ZARD」の坂井泉水さん（享年40）の公式X（旧ツイッター）が27日に更新され、19回目の命日を報告した。公式は「いつもZARDを応援頂き、誠にありがとうございます。本日5月27日はZARD/坂井泉水さんのご命日です」と報告。東京・港区のBeing鳥居坂ビルと大阪市のB ZONE 西日本支社には献花台が設置されていると呼びかけた。WEB献花も受け付けており「それぞれの場所で