◆ロサンゼルス・ドジャースーコロラド・ロッキーズ26日（日本時間27日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは26日（日本時間27日）、ホームでロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番DH」で先発出場。5回に代打を送られ途中交代となった。第1打席はセカンドライナー、第2打席はファーストゴロに倒れていた大谷は、4−1とドジャースがリードした4回