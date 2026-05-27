代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2026年11月2日(月)に東京国際フォーラム ホールCにて開催する『祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君』の追加ゲストとしてHACHIの出演が決定。あわせて本日2026年5月27日(水)12:00より、OFFICIAL HP先行予約の受付がスタートする。○トピックス?