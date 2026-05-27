カシオ計算機は、「G-SHOCK」の最上位シリーズ「MR-G」より、ダイバーズウォッチ「FROGMAN」の30周年記念モデル「MRG-BF1000EB」を発売する。発売日は6月12日で、価格は121万円。世界限定800本となる。MRG-BF1000EB極地の海で形成される氷柱「ブライニクル」をモチーフにした本格ダイバーズウオッチ。ISO200m潜水用防水性能を備えており、日本のものづくりと先進技術を融合させた特別仕様となる。最大の特徴は、純チタンの約4倍の