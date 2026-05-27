クラシエ薬品は2026年5月25日、『熱中症対策に関する実態調査』の結果を発表した。同調査は2026年4月7日、全国の30代〜60代の製造・物流・建設・農林水産業などの現場で働く男女400名を対象にインターネットで実施した。職場における熱中症対策の義務化について「理解している」「聞いたことがある」と回答した人は62.8%にのぼった。また、そのうち約2人に1人(49.8%)が「対策への意識が変化した」と回答した。義務化の認知に広がり