【その他の画像・動画等を元記事で観る】次世代の「アイドル × 声優」アーティストを発掘・育成する Project LEAP!（主催：スタイルキューブ／Elements Garden／ISARIBI 株式会社〈REAL AKIBA GROUP〉）1st Digital Single「Leap for the Light」が、5月30日に配信開始となる。「Leap for the Light」は、夢へ踏み出す瞬間に生まれる“不安”と“覚悟”を真正面から描いた、Project LEAP! のデビューアンセム。「自分が信じなきゃ