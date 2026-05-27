【モデルプレス＝2026/05/27】オンライン動画配信サービスのHuluとディズニープラスは、それぞれのサービスにおいて、両社が独占配信している人気作を6ヶ月間相互に楽しめる新たな取り組みを開始することを発表した。【写真】竹内涼真主演「君と世界が終わる日に」Huluで偉業◆Huluとディズニープラス、独占配信4作を相互に楽しめる取り組み発表対象となるのは、Hulu独占配信中の竹内涼真主演の人気ドラマ「君と世界が終わる日に」