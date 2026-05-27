【モデルプレス＝2026/05/27】モデルで女優のトリンドル玲奈が5月27日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。産後のエピソードを明かした。【写真】トリンドル玲奈「さすがのスタイル」妊娠7ヶ月でのミニスカ姿◆トリンドル玲奈、産後エピソード明かすこの日、同番組ではセリフの覚え方についてトークが展開された。トリンドルは「割と記憶力は良い方なんですけど、今ちょうど産後