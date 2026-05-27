大雨の影響かわかっていませんが、鹿児島国道事務所によりますと、27日午前6時半ごろ、鹿児島市喜入前之浜町の国道226号、鹿児島市から指宿市に向かう車線で、縦2メートル、横1.5メートルにわたって深さ30センチほどの穴が見つかりました。 現場は片側1車線で、午前11時半時点で片側交互通行になっています。 ・ ・ ・