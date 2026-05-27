160.54エンベロープ1%上限（10日間） 160.33ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.22現値 158.9510日移動平均 158.86一目均衡表・雲（上限） 158.84一目均衡表・転換線 158.1621日移動平均 157.88一目均衡表・基準線 157.64100日移動平均 157.36エンベロープ1%下限（10日間） 156.37一目均衡表・雲（下限） 155.98ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.0