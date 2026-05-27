ドイツ・ウォルフスブルクのＦＷ塩貝健人（２１）は２７日、羽田空港に帰国した。１５日に発表された北中米Ｗ杯の日本代表メンバーに選出された若きストライカーは「チームは負けて、（２部に）降格してしまったが、頭を切り替えてＷ杯へ向けて準備していくだけ。降格したが、Ｗ杯で結果を残せればい」と意気込みを語った。今季の開幕をオランダ１部ＮＥＣで迎えると、先発出場は１試合ながら１２試合で７得点を奪い、昨年１１