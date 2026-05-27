◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日ロサンゼルス）ドジャースのムーキーベッツ内野手（33）が26日（日本時間27日）、本拠でのロッキーズ戦に「4番・遊撃」でスタメン出場。4番での出場はレッドソックス時代以来の2017年以来9年ぶりで、初回と6回にそれぞれ一発を放って復調気配を示した。一振りで試合を動かした。初回2死一塁、ロッキーズ先発・フリーランドがカウント0―2から投じた内角90.7マイル（約