プロフィギュアスケーターの浅田真央、俳優の木村佳乃が27日、都内で行われたアルソナブランドリニューアル＆新製品発表会に登壇した。【写真多数】美しすぎる！美背中あらわなドレスで登場した木村佳乃＆浅田真央イベントでは、こだわりの素材を使うためにアルソナの自社オーガニック農園で農薬を使用せずに独自素材を育てていることが語られた。過去に自社ファームで収穫体験を行ったことがあるという浅田は収穫体験の際そ