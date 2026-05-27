女優のん（32）が27日、都内でイメージキャラクターを務める水産食品メーカー「ニッスイ」の事業説明会に出席した。同社が生産する国産養殖サーモン「ニッスイサーモン」の展開を発表。のんは同ブランドの新CMにも出演し「すごく爽やかで、海が波打つような布の動きがすごく楽しい。本当に海の中にいるような心地で、自分自身がサーモンになったような気持ちになりました」とほほ笑んだ。発表内容にちなみ、最近新しく始めた