BLACKPINKのJISOO（ジス）と ハローキティによるコラボレーションアイテムの第2弾が、6月12日に、発売を開始する。【写真】シークレットも！身につけて持ち歩きたい展開商品第2弾となる今回は、全14アイテムをラインナップ。本国・韓国で人気のコラボレーションキーチャームとタンブラーが、待望の日本初上陸。そのほか、新作のボールペンをはじめ、シュシュやヘアクリップ、ミラーなどのへア小物、ランチバッグや折りたたみバ