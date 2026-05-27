◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。第4打席から途中交代し、ベンチへと下がった。思わぬアクシデントに見舞われた。4―1の4回1死二、三塁、ロッキーズ先発・フリーランドが投じたチェンジアップが大谷の右手首付近を直撃。大谷は顔をしかめ、大きく息を吐きながら一塁へと歩を進めた。