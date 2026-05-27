映画などでよくある表現に対して娘が困惑したという投稿が、話題になっている。【映像】『時は20xx年―...』って過去？未来？娘のモヤモヤ投稿したのは、もぐさん（@Mog_ikg）。9歳の娘が、「『時は20xx年―...』て書かれてても、未来なのか過去なのかわかんない」と、映画などでよくある表現に対して困惑したことを、Xに投稿した。『時は20xx年―...』って過去？未来？投稿を見た人からは、「娘ちゃんのツッコミ鋭すぎる！