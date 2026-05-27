フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が27日、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。長女への暴行容疑で逮捕され、その後釈放された巨人阿部慎之助前監督の辞任について「避けられないと思う」と自身の見解を語った。阿部氏は25日、18歳の長女への暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で姉妹げんかを止めようとして仲裁に入ったが、娘に言い返されたことで「カッ