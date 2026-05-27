【第十六服前編】 5月27日 公開 □第十六服「魔女と魅力」前編を読む 【拡大画像へ】 ヒーローズは5月27日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第十六服「魔女と魅力」前編をHERO’S Webにて公開した。 今回は、タマがシエンに「胸を小さくする薬」を作ってもらう。胸が大きいことからくる苦労から解放された彼女だったが、巨乳の有難みに気が付くことに……。