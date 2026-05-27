【第9話】 5月27日公開 第9話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月27日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」の第9話「殺人拳の時代」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第9話では、殺人拳で兼一を殺そうとするボリス、逆鬼師匠を圧倒するアレクサンドルと、殺人拳の脅威が兼一たちに襲い掛かる。だが、逆鬼師匠はボリスの変化に憤っており