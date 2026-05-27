Ｓｃｈｏｏが３日ぶりに反発している。この日、データ活用型ＬＭＳ（学習管理システム）「ＳｃｈｏｏＳｗｉｎｇ」が、経済産業省が推進する「デジタル化・ＡＩ導入補助金２０２６」の対象ＩＴツールに認定されたと発表しており、好材料視されている。 「ＳｃｈｏｏＳｗｉｎｇ」は講座・研修をオンライン化・ハイブリッド化するために必要な機能が揃ったプラットフォーム。今回の認定により、「Ｓｃｈ