２７日に実施された４０年債入札（第１９回、クーポン３．８％）は、発行価格が９９円１８銭、応募者利回り（最高落札利回り）が３．８４０％となった。応札倍率は２．７０倍で、前回（３月２４日）の２．５４倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS