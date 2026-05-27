売れるネット広告社グループは後場急伸している。きょう午前１１時３０分ごろ、子会社のビットコイン・セイヴァーが提供する暗号資産復旧サービスで、約５ＢＴＣ（６０００万円相当）のアクセス不能状態だった暗号資産の復旧に成功したと発表しており、株価の支援材料となっている。 出所：MINKABU PRESS