パレモ・ホールディングスが続落している。２６日の取引終了後に発表した５月度（４月２１日～５月２０日）の月次売上高情報で、既存店売上高が前年同月比０．３％減と５カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 月後半は気温上昇とともに売り上げを伸ばし、アパレルではブラウス・パンツの動きが活発となり、雑貨では引き続き生活雑貨のほか、紫外線対策グッズの販売が好調だったが、ゴール