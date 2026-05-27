ポートランドを舞台にしたガス・ヴァン・サントの初期監督作、『マイ・プライベート・アイダホ』のデジタルリマスター版が8月7日から、『ドラッグストア・カウボーイ』のデジタルリマスター版が9月18日から連続上映されることが決定した。 参考：ガス・ヴァン・サント新作『デッドマンズ・ワイヤー』ロング予告公開劇中プレイリストも 1985年に映画監督デビューしたヴァン・サ