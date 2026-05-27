【その他の画像・動画等を元記事で観る】 tuki.のライブアルバム『15-Live Edition』が、5月27日に配信リリースされた。 ■ジャケット写真には実写ショットを使用 『15-Live Edition』は、2025年にtuki.がリリースした1stアルバム『15』をライブテイクで再現したもの。6月24日発売のライブBlu-ray＆DVD『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』の完全生産限定盤にのみ付属される限定CDアルバムだったが