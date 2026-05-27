27日13時現在の日経平均株価は前日比653.83円（1.01％）高の6万5649.92円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は660、値下がりは847、変わらずは55。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を378.93円押し上げている。次いでファストリ が239.75円、東エレク が186.05円、信越化 が65.37円、コナミＧ が34.86円と続く。 マイナス寄与度は298.48円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が40.9