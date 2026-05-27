2026年5月26日、韓国・中央日報によると、単独で小型のゴムボートに乗って黄海を渡り韓国に密入国しようとした中国人の男が海洋警察に逮捕された。泰安（テアン）海洋警察署は26日、出入国管理法違反の疑いで60代の中国人の男を逮捕し、取り調べを行っていると明らかにした。男は全長3．3メートル、9．9馬力エンジン搭載の小型ボートで密入国を試みていたが、25日午後9時36分ごろ、忠清南道・泰安、西格列飛島の北西10海里付近で操