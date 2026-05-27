【G-MODEアーカイブス+ ナムコクロニクル】 5月28日 配信予定 価格：800円 ジー・モードは、復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて「ナムコクロニクル」をNintendo Switch／Steamで5月28日に配信する。価格は800円。 本作は往年のナムコ（現.バンダイナムコエンターテインメント）ゲームに登場するキャラクターたちが作品の