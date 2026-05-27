女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が28日、第44話が放送される。足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りん（見上）と直美（上坂）はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になるところがあり…その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わ