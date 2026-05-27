俳優の細川直美（51）が24日、自身のブログを更新。「今日は次女の成人式の前撮りに行って来ました」と報告し、華やかな振袖姿の次女との親子2ショット写真などを披露した。【写真】「ママ譲りのスタイルの良さ」「とっても美しい」振袖姿の次女＆細川直美の親子2ショット細川は「娘は、私が成人式で着た振袖と自分で選んだ振袖の2着を着て撮影をしていただきました」「どちらも素敵に仕上げていただいて家族の良い思い出とな