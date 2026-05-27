◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月26日シカゴ）ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督（43）が26日（日本時間27日）、前日のメジャー初昇格初スタメンから連日守備で「レーザービーム」を披露している西田陸浮外野手（25）を絶賛した。試合は延長11回3―5で敗れた。西田は「9番・右翼」で2戦連続の先発出場。2―2の延長10回タイブレークの守備で、右前打を巧みにさばいて本塁に低い弾道の送球でワン