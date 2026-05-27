「リープモーター」のSUVのEV「B10」＝25年5月、中国浙江省杭州市【ブリュッセル共同】欧州自動車工業会が27日発表した4月の欧州連合（EU）各国の乗用車新車登録台数は、前年同月比5.1％増の97万2314台だった。新たに統計に加わった中国の新興電気自動車（EV）メーカー、リープモーターが前年同月の約5倍の8006台となるなど、中国勢の躍進が続いている。日本勢は苦戦が目立った。トヨタ自動車が高級車ブランド「レクサス」を含