「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が三回に今季１号ソロを放った。さらに第２打席でも左中間二塁打を放ち、メジャー復帰した前日から４打数４安打の大暴れ。五回の守備から途中交代したが、球団は左脇腹痛と発表し、ロバーツ監督は負傷者リスト入りを明言した。１点差に迫られた三回。先頭で第１打席に入ったキケは２球目の内角高めを完璧に捉えた。見逃せばボ