4月26日にがんのため死去した創作同人誌即売会「コミティア」の実行委員会会長・中村公彦さんのお別れの会が、6月21日に開かれることが分かった。公式サイトが伝えた。コミティアは1984年から開催されている同人誌即売会。扱う作品は既存作品のパロディとなる二次創作ではなく、オリジナル作品（一時創作）と限定しており、プロの漫画家を目指すクリエイターの登竜門的立ち位置でもある。会長の中村さんは多くのアマチュア作家