【ドラゴンクエスト スライム3Dパフ／ファンデーションが染みこみにくいパフ】 5月27日 発売 価格スライム3Dパフ：各770円 ファンデーションが染みこみにくいパフ：605円 貝印は、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」シリーズとコラボレーションしたメイクパフを本日5月27日に発売する。価格は605円より。 5月27日に40周年