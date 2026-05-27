ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４回に右手甲付近に死球を受けた。ドジャー・スタジアムに悲鳴が響き渡ったのは４回だった。一死一、三塁で左腕フリーランドのカウント１―２からの４球目、内角高めの８５・２マイル（約１３７キロ）のチェンジアップが右手甲付近を直撃。大谷は苦悶の表情を浮かべ、手袋を外しながら一塁へ歩