パリ五輪金の鏡優翔パリ五輪レスリング女子76キロ級金メダルの鏡優翔が26日、自身のインスタグラムを更新。ギャルに“激変”した姿の写真を公開すると、報告にファンは仰天している。平成ギャルになり切った。鏡は「5月28日20時〜TBS系モニタリング今回は平成ギャルになりきってレスリング体験してきました〜」と報告。ピンクの髪にカラコンなど、ギャルメイクを施した姿を公開している。写真には同じパリ五輪の57キロ級