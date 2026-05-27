大谷の後ろを打つ2番打者の打率.202…米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でロッキーズと戦っている。この試合「4番・遊撃」に入ったムーキー・ベッツ内野手が初回、2死一塁から中越えに先制の5号2ラン。試合前の打率が.175と不振にあえぐ中心選手の変身ぶりに、日本のファンはある“法則”にまさかの心配の声が上がっていた。というのも今季、ドジャースの打順別成績を見ると、大谷翔平投手の後を打つ2番が